Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.40
П2
1.64
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Аршавин о 2-м месте «Зените» в РПЛ: «Нормальный результат, важен отрыв в одно очко. Клуб испытывал проблемы»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил результаты клуба в первой половине сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

После 18 туров чемпионата России «Зенит» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

— Второе место после 18‑го тура РПЛ. Как это оценивать?

— Тут важен отрыв в одно очко. [Учитывая] то, как складывались эти полгода, а также те проблемы, которые испытывал «Зенит», я думаю, что это нормальный результат.

— Где был худший отрезок?

— В начале сезона. Все, что было до «Ахмата», — сказал Аршавин.

Напомним, 30 июля «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1) в Фонбет Кубке России, а 9 августа уступил грозненцам (0:1) в Мир РПЛ.