Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.50
П2
1.60
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Порванную футболку Марадоны с матча «Барсы» продали на аукционе за 152 тысячи евро — рекордная сумма для клубной майки аргентинца

Порванную футболку Диего Марадоны с финального матча Кубка Испании-1984 между «Барселоной» и «Атлетиком» (0:1) продали на аукционе за 152 тысячи евро с учетом комиссии в размере 23%.

Источник: Спортс"

Согласно Matchday Football Auctions, это рекордная в истории сумма, вырученная за клубную футболку Марадоны.

Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше