Ларионов о прогрессе Полякова: «Давая возможность развиваться, ты тоже двигаешься вперед. Клопп выходит на полуфинал Кубка с “Челси” с 8 игроками до 19 лет — и “Ливерпуль” по

Когда ты в составе, в форме СКА — неважно сколько тебе лет. Ты — игрок. Спрос со всех одинаковый. Ты должен быть терпелив ко всем вещам на льду, понимать, что хоккеист может волноваться. Молодых важно поддержать и успокоить. Я сам это проходил, будучи молодым хоккеистом, поэтому знаю, насколько важна поддержка, — сказал Ларионов.