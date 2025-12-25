Ричмонд
У Кержакова родился четвертый ребенок

У экс-футболиста сборной России Александра Кержакова родился сын.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка.

«Самый лучший новогодний подарок в жизни от самого лучшего человека на земле!» — написал Кержаков в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию из роддома.

Источник: Соцсети

Кержаков женат на Евгении Ледащевой, этот ребенок стал первым у супругов. Также у футболиста от предыдущих отношений остались дочь Дарья (2005), сыновья Игорь (2014) и Артемий (2017).

Кержакову 43 года, он объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, «Томи», «Нижнем Новгороде», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» из Суботицы, а также в казахстанском «Кайрате». Будучи игроком он представлял петербургский «Зенит», московское «Динамо», а также швейцарский «Цюрих» и испанскую «Севилью», в составе которой выиграл Кубок УЕФА.