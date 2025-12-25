Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.90
П2
7.80

Порванную футболку Марадоны продали за рекордную сумму

Порванную футболку Марадоны продали за рекордные 179 тысяч долларов.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Порванная футболка аргентинца Диего Марадоны была продана за 179 тысяч долларов на аукционе Matchday Football Auctions, сообщается на сайте торгового дома.

Как уточняет Mundo Deportivo, футболка продана за 145 тысяч, но из-за комиссии в размере 23% ее фактическая цена составила 179 тысяч долларов. Она стала самой дорогой среди клубных футболок Марадоны, проданных на аукционе.

Элемент формы был порван по ходу финального матча Кубка Испании 1984 года, в котором «Барселона», которую представлял Марадона, уступила «Атлетику» из Бильбао (0:1) в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч завершился массовой потасовкой.

После игры футболка была найдена женщиной, готовившей к стирке форму команды. Та, увидев, что форма порвана и не будет более использована, отдала подруге, которая по наследству позднее перешла ее сыну. Спустя 30 лет он передал ее аукционному дому.

Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет. Аргентинец является чемпионом мира 1986 года, в составе «Барселоны» он выиграл Кубок и Суперкубок Испании, а также Кубок испанской лиги, вместе с итальянским «Наполи» он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка, Суперкубка страны и Кубка УЕФА.

Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше