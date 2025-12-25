Ричмонд
Дасаев ответил Бубнову: «Если у человека беда с головой, что я могу сделать? Пускай поднимет статистику»

Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего советского защитника Александра Бубнова.

Источник: Чемпионат.com

Бубнову не понравились высказывания Дасаева по поводу игры российского голкипера Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти подряд в матче за «ПСЖ». «Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Ты-то вообще нулевой в пенальти! Я помню, что ты со “Спартой” отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал», — сказал среди прочего экс-игрок сборной СССР.

«На слова Бубнова про меня не обращаю внимания. Пускай он поднимет статистку, если такой умный. У меня были послематчевые пенальти с “Динамо” Киев, а там Блохин, который подряд 15−20 пенальти забивал, еще были пенальти с командой из Харькова, с “Шахтером”.

Если у человека беда с головой, то что я могу сделать? Мне даже неинтересно, что Бубнов говорит. Меня эти слова не обижают», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.