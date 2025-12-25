Ловчев о Карседо: «Если бы “Спартак” взял Гвардиолу или Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры. А вот эти все остальные — мутотень!»

— Что если «Спартак» подпишет сейчас Хуана Карседо?
— Если бы «Спартак» взял Пепа Гвардиолу или Карло Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры. А вот эти все остальные — такая же мутотень! — сказал Ловчев.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев неодобрительно высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.
— Что если «Спартак» подпишет сейчас Хуана Карседо?
— Если бы «Спартак» взял Пепа Гвардиолу или Карло Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры. А вот эти все остальные — такая же мутотень! — сказал Ловчев.