Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил Роману Абрамовичу судом, если тот не разрешит передачу 2,34 млрд фунтов.
"У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал про это в газете, но за развитием событий не следил.
Это дело — между ним и правительством, но очевидно, что он должен выплатить деньги [пострадавшим в украинском конфликте] «, — сказал президент УАФ, игравший за “Челси”, в интервью Dagens Nyheter.
Менее половины средств от продажи «Челси» Абрамовичем перечислят Украине — 922,9 млн фунтов. Бывшая материнская компания клуба отчиталась о долгах по кредитам — более 1,5 млрд.