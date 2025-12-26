Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Шевченко о продаже «Челси»: «Абрамович должен заплатить пострадавшим в украинском конфликте»

Андрей Шевченко убежден, что деньги от продажи «Челси» должны быть перечислены пострадавшим в украинском конфликте.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил Роману Абрамовичу судом, если тот не разрешит передачу 2,34 млрд фунтов.

"У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал про это в газете, но за развитием событий не следил.

Это дело — между ним и правительством, но очевидно, что он должен выплатить деньги [пострадавшим в украинском конфликте] «, — сказал президент УАФ, игравший за “Челси”, в интервью Dagens Nyheter.

Менее половины средств от продажи «Челси» Абрамовичем перечислят Украине — 922,9 млн фунтов. Бывшая материнская компания клуба отчиталась о долгах по кредитам — более 1,5 млрд.