Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.60
П2
10.75
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.39
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.52
X
4.53
П2
1.58
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Продление контракта с Рюдигером и Карвахалем зависит от их игры в 2026-м, переговоров с Алабой не будет. «Реал» хочет, чтобы Менди тоже ушел

Линия защиты «Реала» может существенно измениться перед следующим сезоном.

Как сообщает The Athletic, ближайшие месяцы станут последними в клубе для Давида Алабы. Также команду могут покинуть Антонио Рюдигер и Даниэль Карвахаль — возможное продление контракта зависит от того, как они проявят себя в 2026-м и какими будут ощущения.

«Реал» с лета готов продать Родриго за хорошие деньги, но непонятно, может ли улучшение формы бразильца изменить ситуацию.

Также мадридцы хотели бы расстаться с Ферланом Менди. При этом они продлили с ним контракт до 2027-го или 2028-го, хотя официально об этом не сообщалось.