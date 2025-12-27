Ричмонд
Журова о словах Шевченко про отстранение поддерживающих Россию: «Поезд дружественных стран едет в Россию, и все больше желающих в него заскочить. Украина хочет сама с собой соревноваться?»

Светлана Журова прокомментировала слова Андрея Шевченко о необходимости отстранить все страны, поддерживающие Россию.

Источник: Спортс"

"То есть Украина хочет сама с собой соревноваться?!

Мы видим тенденцию: поезд дружественных стран, как я его называю, едет в Россию, и все больше желающих в него заскочить. В этом отношении просто бессмысленно выглядят эти заявления.

Понятно, что нужно что-то сказать, как-то отработать. Ладно бы Шевченко заявил о необходимости наказать Россию — это мы уже слышали не раз, но он говорит про другие страны. И как они будут относиться к Украине после этого? По сути, его слова касаются Китая, Индии, Бразилии, ряда африканский государств. И им тут говорят, с кем дружить, с кем выступать. Что это за новости? А если они сами сейчас скажут, что расторгают все договоренности?

Шевченко должен понимать, что такие заявления формируют мнение о стране в целом", — отметила депутат Госдумы РФ.