Журова о словах Шевченко про отстранение поддерживающих Россию: «Поезд дружественных стран едет в Россию, и все больше желающих в него заскочить. Украина хочет сама с собой соревноваться?»

Понятно, что нужно что-то сказать, как-то отработать. Ладно бы Шевченко заявил о необходимости наказать Россию — это мы уже слышали не раз, но он говорит про другие страны. И как они будут относиться к Украине после этого? По сути, его слова касаются Китая, Индии, Бразилии, ряда африканский государств. И им тут говорят, с кем дружить, с кем выступать. Что это за новости? А если они сами сейчас скажут, что расторгают все договоренности?