Защитник сборной Гаити Погэн о дискриминации в латвийской «Ауде» в 2023-м: «Темнокожие игроки получали гораздо меньше времени, такое впечатление. Я бы назвал это расизмом»

Защитник «Зюлте-Варегем» Вильгуэнс Погэн рассказал о странном отношении к темнокожим футболистам в «Ауде» в 2023 году.

«Мы вылетели с “Акритас Хлоракас”, и в конце сезона владелец клуба, у которого также была команда в Латвии, отправил меня в “Ауду”.

Первые шесть месяцев получились сложными, в основном из-за того, что я назвал бы расизмом, хотя не очень люблю это слово. У меня было ощущение, что темнокожие игроки получали гораздо меньше игрового времени, особенно при том тренере. Не хочу слишком категорично утверждать, но именно такое у меня было впечатление.

Потом произошла смена тренера: пришел португальский специалист, который действительно дал мне шанс. Благодаря ему я начал регулярно играть и снова набрал форму", — вспомнил Погэн, представляющий сборную Гаити.