Защитник сборной Гаити Погэн о дискриминации в латвийской «Ауде» в 2023-м: «Темнокожие игроки получали гораздо меньше времени, такое впечатление. Я бы назвал это расизмом»

Первые шесть месяцев получились сложными, в основном из-за того, что я назвал бы расизмом, хотя не очень люблю это слово. У меня было ощущение, что темнокожие игроки получали гораздо меньше игрового времени, особенно при том тренере. Не хочу слишком категорично утверждать, но именно такое у меня было впечатление.