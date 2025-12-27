Ричмонд
В «Ростове» ожидают получить компенсацию в 3+ млн евро по делу Норманна в 2026 году: «Сумма большая для нас. Плюс набежали проценты, издержки»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров выразил надежду, что в 2026 году клуб получит деньги по делу, связанному с досрочным расторжением контракта Матиаса Норманна.

Источник: Спортс"

— Сумма достаточно большая для нас. Плюс там набежали проценты, издержки. Рассчитываем получить ее от самого Норманна. Если он не выплатит, то это будет делать клуб, за который он играет.

— Кто‑то выходил на связь с клубом?

— Нет. Пока только через судебные инстанции.

— Это может быть долгий процесс?

— Думаю, что нет. Надеюсь, что в следующем году мы их получим, — сказал Гончаров.

Напомним, летом 2023 года, играя в аренде за «Динамо», Норманн в одностороннем порядке расторг соглашение с «Ростовом» и перешел в «Аль-Раэд» из чемпионата Саудовской Аравии.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за нарушение при расторжении контракта в размере более 3 млн евро, а также 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты.

Норвежец обжаловал это решение в Верховном суде Швейцарии, который также не счел доводы игрока убедительными. Дальнейшее обжалование для Норманна процессуально невозможно.

С июля 2025 года Норманн выступает за катарскую «Аль-Саилию».