Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.39
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.51
X
4.53
П2
1.58
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2

Аморим про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Мы страдали, но взяли 3 очка. "МЮ" не пропустил, сыграл в 4 защитника, Майну травмирован — темы исчерпаны, пресс-конференция не нужна, можно идти домой&r

Рубен Аморим отметил, что «Манчестер Юнайтед» выстрадал победу в матче с «Ньюкаслом» (1:0).

Источник: Спортс"

"Нам пришлось всем вместе страдать на стадионе, нам было очень тяжело.

Я считаю, что первый тайм мы провели хорошо, а во втором просто оборонялись, пытаясь что-то создать через Кунью. У нас были моменты в контратаках.

Было много матчей, в которых мы играли хорошо, но не брали очки. Сегодня все было наоборот: мы страдали вместе и взяли три очка.

Мы проводим вместе много времени. У нас были сложные моменты, и иногда это может сплотить коллектив. Хорошо, что есть опытные игроки, которые помогают молодежи. Все выложились в этой игре.

В первом тайме мы показали, что единственный способ создавать больше опасных моментов — играть в четыре защитника и насыщать центр. Это нужно даже для удержания мяча. Я помню матч здесь в прошлом году: мы проиграли дуэли на флангах. И мы попытались представить игру заранее и создать для игроков более комфортные условия.

Мы не пропустили, сыграли в четыре защитника — тут и пресс-конференция не нужна. Кобби Майну травмирован, все темы исчерпаны, так что можно идти домой и наслаждаться Boxing Day«, — сказал главный тренер “МЮ”.