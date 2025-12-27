Аморим про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Мы страдали, но взяли 3 очка. “МЮ” не пропустил, сыграл в 4 защитника, Майну травмирован — темы исчерпаны, пресс-конференция не нужна, можно идти домой&r

В первом тайме мы показали, что единственный способ создавать больше опасных моментов — играть в четыре защитника и насыщать центр. Это нужно даже для удержания мяча. Я помню матч здесь в прошлом году: мы проиграли дуэли на флангах. И мы попытались представить игру заранее и создать для игроков более комфортные условия.