Аморим про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Мы страдали, но взяли 3 очка. “МЮ” не пропустил, сыграл в 4 защитника, Майну травмирован — темы исчерпаны, пресс-конференция не нужна, можно идти домой&r

"Нам пришлось всем вместе страдать на стадионе, нам было очень тяжело.
Я считаю, что первый тайм мы провели хорошо, а во втором просто оборонялись, пытаясь что-то создать через Кунью. У нас были моменты в контратаках.
Было много матчей, в которых мы играли хорошо, но не брали очки. Сегодня все было наоборот: мы страдали вместе и взяли три очка.
Мы проводим вместе много времени. У нас были сложные моменты, и иногда это может сплотить коллектив. Хорошо, что есть опытные игроки, которые помогают молодежи. Все выложились в этой игре.
В первом тайме мы показали, что единственный способ создавать больше опасных моментов — играть в четыре защитника и насыщать центр. Это нужно даже для удержания мяча. Я помню матч здесь в прошлом году: мы проиграли дуэли на флангах. И мы попытались представить игру заранее и создать для игроков более комфортные условия.
Мы не пропустили, сыграли в четыре защитника — тут и пресс-конференция не нужна. Кобби Майну травмирован, все темы исчерпаны, так что можно идти домой и наслаждаться Boxing Day«, — сказал главный тренер “МЮ”.