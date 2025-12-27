Энрике — лучший клубный тренер года по версии IFFHS, Мареска — 2-й, Флик — 3-й. На уровне сборных лучший снова де ла Фуэнте

На клубном уровне IFFHS отметила Луиса Энрике из «ПСЖ» — он набрал 222 очка в рейтинге. Энцо Мареска («Челси») стал вторым с 60 баллами, у Ханси Флика («Барселона») 57 очков и третье место. Также в пятерке Венсан Компани («Бавария», 42) и Микель Артета («Арсенал», 24).