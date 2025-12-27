Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.39
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.58
X
4.55
П2
1.57
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2

Энрике — лучший клубный тренер года по версии IFFHS, Мареска — 2-й, Флик — 3-й. На уровне сборных лучший снова де ла Фуэнте

Международная федерация футбольной истории и статистики определила лучших тренеров года.

На клубном уровне IFFHS отметила Луиса Энрике из «ПСЖ» — он набрал 222 очка в рейтинге. Энцо Мареска («Челси») стал вторым с 60 баллами, у Ханси Флика («Барселона») 57 очков и третье место. Также в пятерке Венсан Компани («Бавария», 42) и Микель Артета («Арсенал», 24).

Лучшим тренером на уровне сборных второй раз подряд признан Луис де ла Фуэнте. Возглавляющий команду Испании специалист получил 136 баллов.

Также в первой пятерке оказались Роберто Мартинес (Португалия, 83), Лионель Скалони (Аргентина, 59), Столе Сольбаккен (Норвегия, 48) и Томас Тухель (Англия, 41).