«Ботафого» интересуется Рубенсом, бразилец готов выслушать предложение клуба. Контактов с «Динамо» еще не было (Globo)

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Ботафого». По данным Globo, бразилец выразил заинтересованность ознакомиться с предложением клуба из Рио-де-Жанейро.
На данный момент «Ботафого» еще не связывался с «Динамо». Бразильский клуб контактировал только с представителями Рубенса.
Футболист перешел в клуб РПЛ в июле 2025 года из «Атлетико Минейро». Сообщалось, что бело-голубые заплатили девять миллионов евро.
В этом сезоне Рубенс провел 15 матчей в Мир РПЛ и не сделал результативных действий. Его статистику можно изучить по ссылке.