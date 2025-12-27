Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.16
П2
2.35
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.68
X
4.58
П2
1.56
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2

«Ботафого» интересуется Рубенсом, бразилец готов выслушать предложение клуба. Контактов с «Динамо» еще не было (Globo)

Защитник «Динамо» Рубенс может вернуться в чемпионат Бразилии.

Источник: Спортс"

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Ботафого». По данным Globo, бразилец выразил заинтересованность ознакомиться с предложением клуба из Рио-де-Жанейро.

На данный момент «Ботафого» еще не связывался с «Динамо». Бразильский клуб контактировал только с представителями Рубенса.

Футболист перешел в клуб РПЛ в июле 2025 года из «Атлетико Минейро». Сообщалось, что бело-голубые заплатили девять миллионов евро.

В этом сезоне Рубенс провел 15 матчей в Мир РПЛ и не сделал результативных действий. Его статистику можно изучить по ссылке.