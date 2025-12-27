Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.16
П2
2.34
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.68
X
4.58
П2
1.56
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.32
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.70
П2
3.07
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.42
П2
2.02
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.70
П2
11.50
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.46
П2
2.64
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2

Гоцук о Серике: «Юристы написали бумагу в клуб о наличии задолженности. Если она не будет погашена — подадим документы в ФИФА. Клуб признал долг»

Бывший защитник «Серик Беледиеспор» Кирилл Гоцук в интервью Спортсу«» рассказал о готовности обратиться в ФИФА в случае невыплаты долгов.

Источник: Спортс"

— Как вы расстались с «Серикспором»?

— Юристы написали бумагу в клуб о наличии задолженности.

Если она не будет погашена, мы подадим документы в ФИФА. Клуб признал долг — и мы разошлись по мирному соглашению.

— Что это значит?

— Что «Серикспор» несколькими траншами, указанными в соглашении, выплатит долг.

— Сколько пока тебе не заплатили?

— Не буду конкретизировать. Но много.

— Ты веришь, что «Серикспор» все выплатит?

— Если не выплатит, мы обратимся в ФИФА. И тогда чуть попозже, но свое заберем, — сказал Кирилл Гоцук.

«Если не заплатят, обратимся в ФИФА». Интервью о жизни клуба Садыгова в Турции.