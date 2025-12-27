Гоцук о Серике: «Юристы написали бумагу в клуб о наличии задолженности. Если она не будет погашена — подадим документы в ФИФА. Клуб признал долг»

— Как вы расстались с «Серикспором»?
— Юристы написали бумагу в клуб о наличии задолженности.
Если она не будет погашена, мы подадим документы в ФИФА. Клуб признал долг — и мы разошлись по мирному соглашению.
— Что это значит?
— Что «Серикспор» несколькими траншами, указанными в соглашении, выплатит долг.
— Сколько пока тебе не заплатили?
— Не буду конкретизировать. Но много.
— Ты веришь, что «Серикспор» все выплатит?
— Если не выплатит, мы обратимся в ФИФА. И тогда чуть попозже, но свое заберем, — сказал Кирилл Гоцук.
«Если не заплатят, обратимся в ФИФА». Интервью о жизни клуба Садыгова в Турции.