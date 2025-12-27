Гендиректор «Пари НН»: «Шпилевский пришел с багажом победителя — доверяем ему. С таким составом и тренером не хотим вести речь о том, чтобы бороться за выживание в РПЛ»

Во-вторых, Алексей Николаевич пришел с определенным багажом победителя, это — факт. Это было одним из факторов при его назначении. У нас хороший, качественный состав, сформированный предыдущим спортивным блоком. И с таким составом, с таким тренером мы не хотим вообще вести речь о том, чтобы бороться за выживание.