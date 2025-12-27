Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.15
П2
2.35
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.50
П2
1.60
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.54
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.66
П2
3.05
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.42
П2
2.02
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.91
П2
12.00
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.46
П2
2.64
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.54
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2

Левандовски о возможном сокращении зарплаты в «Барсе»: «Не могу сказать, что соглашусь, если клуб сделает мне предложение. Я наслаждаюсь каждым матчем»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался по поводу возможного сокращения зарплаты в клубе.

Источник: Спортс"

Действующий договор польского форварда и каталонской команды рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Такого разговора нет. Это зависит от планов клуба и от того, чего хочу я сам. Сейчас я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что если “Барселона” сделает предложение, я соглашусь.

Конечно, я очень уважаю «Барселону», знаю, что это за клуб. Моя роль, когда я пришел в команду заключалась в том, чтобы привить стандарты менталитета и трудолюбия, и я делал это.

Теперь я просто наслаждаюсь каждым матчем, который я играю за «Барселону», — сказал Роберт Левандовски.