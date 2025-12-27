Терехин о Бабаеве и «Спартаке»: «Если заплатят хорошие деньги — пусть идет. Сейчас так, что поманили деньгами — и человек побежал. Уже нет такого, чтобы игрок был приверженцем одной команды&

— Пишут, что Ульви Бабаев может перейти из «Динамо» в «Спартак». Как бы вы к этому отнеслись?
— Бабаев — молодой парень, который неплохо играл при Карпине, и я не думаю, что он пойдет в «Спартак». У него контракт. Хотя если заплатят хорошие деньги — пусть идет.
— В «Спартаке» ему предлагают 2 миллиона рублей в месяц вместо 700 тысяч сейчас в «Динамо».
— Это зарплата. А нужен хороший выкуп за трансфер. Сейчас бывает так, что поманили деньгами, и человек побежал. Как раньше, чтобы игрок был приверженец одной команды, уже нет.
— Вас удивляет, что Ролан Гусев не доверяет Бабаеву, как Карпин?
— Трудно сказать, почему это происходит, но в любом случае тренеру виднее.
Возможно, ему лучше уйти, хотя не факт, что в «Спартаке» он будет иметь игровую практику и доверие тренера, тем более что в «Динамо» Ульви не играл. Но парень перспективный. Может создать конкуренцию.
Хотя он и в «Динамо» ее создавал, но шанса не получил, — сказал Олег Терехин.