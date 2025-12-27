Миронов о Карпине: «Георгич достоин того, чтобы тренировать достойные команды. В “Динамо” хороший подбор футболистов, в том числе и наши ребята из “Ростова”

Специалист возглавил команду этим летом и покинул ее по ходу текущего сезона. Карпин ранее тренировал «Ростов».
— Скоро год, как ушел из команды Карпин. Что осталось от его истории в команде?
— Тренировочный процесс, вне его — так и осталось. Возможно, мы упростили игру — вынос, подбор, прессинг.
С Валерием Георгиевичем играли в более опасный футбол — сейчас это ушло. Но по-другому и нельзя, у нас четыре очка от стыков, нужен результат.
— Удивились, что у Карпина настолько не пошло в «Динамо»?
— Я читал некоторые высказывания, что слишком много дисциплины.
— Что это такое — нужно в 9 приехать на базу и до 16 работать на базе? Это сложно?
— Дисциплина — это не только жировая, питание. После и до тренировок — лечение, восстановление. Но это жизнь спортсмена, требования к спорту. Это не требования Карпина, он это не для себя требует. Это не его «хочу».
Для меня лично Георгич достоин того, чтобы тренировать достойные команды. Это мое личное мнение. А что не сложилось конкретно там, не знаю.
В «Динамо» хороший подбор футболистов, в том числе и наши ребята, из «Ростова» — и Глеб (Данил Глебов), и Макс (Максим Осипенко) классные игроки, — сказал Алексей Миронов.