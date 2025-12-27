Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.19
П2
2.34
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.50
П2
1.60
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.46
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.66
П2
3.05
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.36
П2
2.08
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.95
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.56
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.02
П2
4.23
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2

«Сочи» и Ломаев расторгли контракт со соглашению сторон. Вратарь сыграл один матч за клуб (Metaratings)

«Сочи» и вратарь Иван Ломаев расторгли контракт по соглашению сторон.

Источник: Спортс"

Об этом сообщил Metaratings.

Ломаев перешел в команду в сентябре и провел только один матч в Мир РПЛ в этом сезоне, пропустив три мяча. До этого голкипер выступал за «Крылья Советов». Его статистику можно изучить по ссылке.