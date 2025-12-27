Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.19
П2
2.34
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.50
П2
1.61
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.66
П2
3.01
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.36
П2
2.09
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.86
П2
12.00
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.58
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.30
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2

Оздоев считает, что ПАОК обыграл бы «Краснодар»: «Интересный был бы матч. “Быки” — лучшая команда России по уровню игры, футболистов, интенсивности борьбы»

Полузащитник Магомед Оздоев, выступающий за ПАОК, заявил, что греческая команда сейчас бы смогла обыграть «Краснодар».

Источник: Спортс"

— За последние годы Лига чемпионов достигла космического уровня. И не все в России понимают насколько. Там даже не с чем сравнить.

— Увы.

— А мне есть с чем. То и дело мы слышим: «Российские клубы боролись бы в Европе за то и за это». Ну, это только разговоры. Реальный уровень ты можешь понять, только конкурируя с топами.

— Ты последний раз играл в ЛЧ за «Зенит» четыре года назад. С тех пор разрыв стал совсем огромным?

— Да. Даже попасть в Лигу чемпионов сейчас — уже очень сложная задача. Туда напрямую отбираются по пять-шесть команд из Англии, Испании. Мест для средних команд очень мало.

— Так вроде бы наоборот: стало больше участников.

— Больше стало топов. Средняя масса же уменьшилась. Просто так в ЛЧ никто не попадает.

— «Краснодар» не вышел бы в плей-офф?

— В группу ЛЧ «Краснодар» бы попал, да. По уровню игры, футболистов, интенсивности борьбы «Краснодар» сейчас — лучшая команда России.

— ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар»?

— Сейчас, если отринуть все внешние факторы, — да. Интересный был бы матч, я тебе скажу.

— Чемпионат Греции сильнее чемпионата России?

— Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так, — сказал Магомед Оздоев.