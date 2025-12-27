Оздоев считает, что ПАОК обыграл бы «Краснодар»: «Интересный был бы матч. “Быки” — лучшая команда России по уровню игры, футболистов, интенсивности борьбы»

— За последние годы Лига чемпионов достигла космического уровня. И не все в России понимают насколько. Там даже не с чем сравнить.
— Увы.
— А мне есть с чем. То и дело мы слышим: «Российские клубы боролись бы в Европе за то и за это». Ну, это только разговоры. Реальный уровень ты можешь понять, только конкурируя с топами.
— Ты последний раз играл в ЛЧ за «Зенит» четыре года назад. С тех пор разрыв стал совсем огромным?
— Да. Даже попасть в Лигу чемпионов сейчас — уже очень сложная задача. Туда напрямую отбираются по пять-шесть команд из Англии, Испании. Мест для средних команд очень мало.
— Так вроде бы наоборот: стало больше участников.
— Больше стало топов. Средняя масса же уменьшилась. Просто так в ЛЧ никто не попадает.
— «Краснодар» не вышел бы в плей-офф?
— В группу ЛЧ «Краснодар» бы попал, да. По уровню игры, футболистов, интенсивности борьбы «Краснодар» сейчас — лучшая команда России.
— ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар»?
— Сейчас, если отринуть все внешние факторы, — да. Интересный был бы матч, я тебе скажу.
— Чемпионат Греции сильнее чемпионата России?
— Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так, — сказал Магомед Оздоев.