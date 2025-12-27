Ричмонд
Витинья удивился признанию его лучшим игроком Межконтинентального кубка

Витинья: отдал бы свой приз лучшему игроку Межконтинентального кубка Сафонову.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья назвал странным решение признать его лучшим игроком Межконтинентального кубка после того, как российский вратарь Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в финальном матче.

«ПСЖ» 17 декабря в Катаре обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи, в то время как Витинью признали лучшим игроком турнира.

«Никогда не стал бы ставить под сомнение индивидуальную награду. Принимаю ее с радостью. Но это было немного странно, потому что Сафонов отбил четыре пенальти, он — герой матча, а я участвовал в той же игре и стал игроком турнира. Но я принимаю награду с распростертыми объятиями. Я благодарен», — цитирует Витинью A Bola.

«Я бы отдал ее Сафонову, если бы было нужно. Но у него уже была награда лучшему игроку матча, так что я оставил ее себе», — добавил игрок.

После матча против «Фламенго» стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.

