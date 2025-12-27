Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
1.65
П2
6.40
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.50
П2
1.51
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Роналду о лидерстве «Аль-Насра» в саудовской лиге: «Никто не становится чемпионом в середине сезона. У нас сейчас хороший момент, но нужно продолжать двигаться вперед»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о лидерстве команды в чемпионате Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

Сегодня клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Охдуд» со счетом 3:0 в 11-м туре лиги, португальский нападающий сделал дубль. «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков после 10 проведенных матчей.

"Мы на правильном пути, но должны продолжать. Сезон длинный. У нас сейчас хороший момент, мы хорошо сыграли сегодня, забили три гола, но мы должны продолжать в том же духе. Никто не становится чемпионом в середине сезона. Мы должны продолжать двигаться вперед.

Мы должны думать только о следующей игре. Мы знаем, что каждые три дня у нас очень сложные матчи. Главное — восстановиться и играть. Это наша жизнь и наша работа. Мы должны это делать. Мы счастливы, но завтра нам нужно начать готовиться к следующей игре", — сказал Роналду.