Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.26
П2
1.50
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Витинья о «ПСЖ» времен Месси и Неймара: «Я не чувствовал, что мы команда, каждый играл сам по себе. Я ничего не имею против Лео, он один из лучших в истории»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал, с какими проблемами столкнулась команда, когда за нее играли Лионель Месси и Неймар.

Источник: Спортс"

— В тот год атмосфера в раздевалке была не очень благоприятной. Говорили, что были проблемы с Месси и Неймаром. Что, черт возьми, там происходило?

— Происходило многое, но я предпочитаю не говорить об этом. Но именно поэтому было сложно. Это был год, когда я не чувствовал, что мы команда, когда каждый играл сам по себе, мы были немного потеряны на поле. Я был молод, только что перешел туда. Это было сложно.

— А у тренера даже не было сил, чтобы помочь….

— Было довольно сложно иметь дело с этой группой игроков.

— Но, по крайней мере, ты не можешь рассказать нам, как, например, вывести Месси из себя…

— Нет, потому что я, очевидно, никогда этого не делал. Я очень уважаю его. Один из лучших в истории. И я ничего, абсолютно ничего не имею против него. На самом деле, мы сыграли на клубном чемпионате мира, и после матча я обнял его…

— Ситуацию уладили.

— Да, да.

— Даже с Неймаром?

— Да, да. Все в порядке, — сказал Витинья.