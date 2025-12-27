Витинья о «ПСЖ» времен Месси и Неймара: «Я не чувствовал, что мы команда, каждый играл сам по себе. Я ничего не имею против Лео, он один из лучших в истории»

— В тот год атмосфера в раздевалке была не очень благоприятной. Говорили, что были проблемы с Месси и Неймаром. Что, черт возьми, там происходило?
— Происходило многое, но я предпочитаю не говорить об этом. Но именно поэтому было сложно. Это был год, когда я не чувствовал, что мы команда, когда каждый играл сам по себе, мы были немного потеряны на поле. Я был молод, только что перешел туда. Это было сложно.
— А у тренера даже не было сил, чтобы помочь….
— Было довольно сложно иметь дело с этой группой игроков.
— Но, по крайней мере, ты не можешь рассказать нам, как, например, вывести Месси из себя…
— Нет, потому что я, очевидно, никогда этого не делал. Я очень уважаю его. Один из лучших в истории. И я ничего, абсолютно ничего не имею против него. На самом деле, мы сыграли на клубном чемпионате мира, и после матча я обнял его…
— Ситуацию уладили.
— Да, да.
— Даже с Неймаром?
— Да, да. Все в порядке, — сказал Витинья.