«Челси» потерял 13 очков в матчах, где вел в счете — больше всех в АПЛ. В прошлом сезоне было 15 баллов

Примечательно, что за весь прошлый сезон они потеряли 15 очков в подобных встречах.
Сегодня команда Энцо Марески на своем поле проиграла «Астон Вилле» (1:2), ведя в счете к 63-й минуте.
Ни одна команда в этом сезоне АПЛ не потеряла больше очков в матчах, в которых вела в счете, чем «Челси». Лондонцы лишились 13 очков в таких играх.
Примечательно, что за весь прошлый сезон они потеряли 15 очков в подобных встречах.
Сегодня команда Энцо Марески на своем поле проиграла «Астон Вилле» (1:2), ведя в счете к 63-й минуте.