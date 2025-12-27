Ричмонд
Абрамович нанял «юристов топ-уровня» для работы над делом о замороженных средствах. Экс-владелец «Челси» не будет выполнять требование Стармера о передаче денег Украине

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович готовится к судебному разбирательству по делу о замороженных активах.

Источник: Спортс"

Напомним, 17 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил судом Роману Абрамовичу, если деньги от продажи «Челси» не передадут Украине.

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете.

Ранее сообщалось, что большую часть от указанной суммы — 1,54 млрд фунтов — составляет задолженность бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited по кредитам. В отчетах компании нет указаний на готовность Абрамовича списать эти долги.

Общая сумма замороженных активов составляет 5,3 миллиарда фунтов. По информации The Times, Абрамович нанял нескольких юристов топ-уровня, которые будут представлять его интересы в судебном разбирательстве. Среди них — Эрик Хершман, который был старшим юридическим советником Дональда Трампа во время его первого срока на посту президента США.

На прошлой неделе сообщалось, что Абрамович не станет выполнять требование Стармера. Источники, близкие к бизнесмену, настаивали на том, что именно правительство должно соблюдать соглашение, которое было заключено при продаже клуба в мае 2022 года.

По мнению Абрамовича, у него есть веские юридические основания считать, что выручка от продажи «Челси» будет передана на его условиях.