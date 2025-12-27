Эмери о 2:1: «В 1-м тайме “Челси” играл фантастически, доминировал. “Астон Вилле” нужно было проявить страсть, мы не меняли план на игру»

"Мы сохраняли тот же план на игру, что и в первом тайме, но в первом тайме они играли фантастически. Они доминировали. Нам было нелегко завладеть мячом.
Мы оборонялись низким блоком, мы обороняемся хорошо. Мы почти не допускали угловых у своих ворот — мы допустили только один угловой, и они забили. Но нам нужно было проявить страсть и постараться сохранить стойкость, и мы говорили об этом после первого тайма в раздевалке".
Об игре Олли Уоткинса.
«Он был очень, очень сосредоточен. Придерживаясь плана на игру и выполняя свои задачи, он обычно улучшает свою статистику, и забитые сегодня голы — это фантастика», — сказал Эмери.