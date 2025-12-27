Ричмонд
Футбол. Италия
перерыв
Пиза
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
7.50
X
2.85
П2
1.88
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Эмери о 2:1: «В 1-м тайме “Челси” играл фантастически, доминировал. “Астон Вилле” нужно было проявить страсть, мы не меняли план на игру»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги игры с «Челси» в 18-м туре АПЛ (2:1).

Источник: Спортс"

"Мы сохраняли тот же план на игру, что и в первом тайме, но в первом тайме они играли фантастически. Они доминировали. Нам было нелегко завладеть мячом.

Мы оборонялись низким блоком, мы обороняемся хорошо. Мы почти не допускали угловых у своих ворот — мы допустили только один угловой, и они забили. Но нам нужно было проявить страсть и постараться сохранить стойкость, и мы говорили об этом после первого тайма в раздевалке".

Об игре Олли Уоткинса.

«Он был очень, очень сосредоточен. Придерживаясь плана на игру и выполняя свои задачи, он обычно улучшает свою статистику, и забитые сегодня голы — это фантастика», — сказал Эмери.