Мареска об 1:2 от «Астон Виллы»: «Челси» доминировал, пока не пропустил, и должен был забивать еще 2−3 гола. Мы были очень хороши"

По ходу матча лондонцы вели со счетом 1:0.
— Я думаю, что в течение часа, пока мы не пропустили, мы доминировали в игре. Мы были очень хороши. К сожалению, после этого ход игры немного изменился. Я думаю, к тому моменту, когда они сравняли счет, мы должны были забивать еще два или три гола.
— Повлияли ли замены «Виллы» в середине второго тайма на ход игры?
— Да, это изменило динамику. Опять же, в первом тайме и в первые 15 минут второго тайма мы должны были забивать больше голов.
— Вы заменили Коула Палмера из-за проблем со здоровьем?
— Нет, я думаю, он очень усердно работал, но немного устал. В целом, он провел хорошую игру.
— Недостаток опыта дорого обошелся «Челси»?
— Если вы проанализируете первый час игры, то поймете, что дело не в опыте. Но потом нам стало трудно. Замены, которые они сделали — Уоткинс, Онана и Санчо — немного улучшили их игру, — сказал Мареска.