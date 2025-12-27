Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Пиза
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
7.60
X
2.90
П2
1.88
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Мареска об 1:2 от «Астон Виллы»: «Челси» доминировал, пока не пропустил, и должен был забивать еще 2−3 гола. Мы были очень хороши"

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Астон Виллой» в 18-м туре АПЛ (1:2).

По ходу матча лондонцы вели со счетом 1:0.

— Я думаю, что в течение часа, пока мы не пропустили, мы доминировали в игре. Мы были очень хороши. К сожалению, после этого ход игры немного изменился. Я думаю, к тому моменту, когда они сравняли счет, мы должны были забивать еще два или три гола.

— Повлияли ли замены «Виллы» в середине второго тайма на ход игры?

— Да, это изменило динамику. Опять же, в первом тайме и в первые 15 минут второго тайма мы должны были забивать больше голов.

— Вы заменили Коула Палмера из-за проблем со здоровьем?

— Нет, я думаю, он очень усердно работал, но немного устал. В целом, он провел хорошую игру.

— Недостаток опыта дорого обошелся «Челси»?

— Если вы проанализируете первый час игры, то поймете, что дело не в опыте. Но потом нам стало трудно. Замены, которые они сделали — Уоткинс, Онана и Санчо — немного улучшили их игру, — сказал Мареска.