Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
2.05
П2
2.41
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Витинья о шансах полузащитников на «Золотой мяч»: «Не расстроюсь, если не выиграю. Нападающие популярнее, это естественно. В детстве мне нравилось наблюдать за Роналду и Месси»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о шансах полузащитников на завоевание «Золотого мяча».

"Я не буду грустить или злиться, если я или любой другой полузащитник, любой игрок на моей позиции, который выступает очень хорошо и заслуживает того, чтобы бороться за эти индивидуальные награды, не выиграет. Это естественно.

Я понимаю, что игроки, которые забивают голы, завешают атаки и более результативны, популярнее тех, кто отдает пасы… Я полузащитник, и когда я был ребенком, мне тоже нравилось наблюдать за ними. Мне нравилось наблюдать за Криштиану, Месси, мне нравилось наблюдать за теми игроками, которые оказывали такое влияние, потому что это нормально и естественно. Так что я не огорчусь и не почувствую несправедливости, потому что они тоже этого заслуживают.

Я был бы очень рад, если бы я или любой другой полузащитник, который этого заслуживает, выиграл «Золотой мяч». Конечно. Но нужно смотреть и на другие позиции, потому что 10, 15, 20 лет назад мы смотрели на защитников, а тогда защитники только оборонялись, у них не было цели забивать голы.

Футбол эволюционировал. Нуну и Хакими — почти вингеры. Они обороняются, как и все остальные, но они и подключаются к атаке, играя немного выше и прессингуя. И при нашем стиле атаки часто бывает такое, что я или другой полузащитник оказываемся ближе к своим воротам, а они [крайние защитники] уже находятся впереди. Вот почему они также вносят свой вклад в забитые голы. Так разве они не заслуживают того, чтобы о них тоже заговорили?

Это сложно! Трудно сказать что-то объективное. Это всегда очень субъективно. Но я был бы очень рад, если бы однажды снова поборолся за «Золотой мяч»…. И если бы я выиграл его, то это было бы мечтой", — сказал Витинья.