Витинья о шансах полузащитников на «Золотой мяч»: «Не расстроюсь, если не выиграю. Нападающие популярнее, это естественно. В детстве мне нравилось наблюдать за Роналду и Месси»

Футбол эволюционировал. Нуну и Хакими — почти вингеры. Они обороняются, как и все остальные, но они и подключаются к атаке, играя немного выше и прессингуя. И при нашем стиле атаки часто бывает такое, что я или другой полузащитник оказываемся ближе к своим воротам, а они [крайние защитники] уже находятся впереди. Вот почему они также вносят свой вклад в забитые голы. Так разве они не заслуживают того, чтобы о них тоже заговорили?