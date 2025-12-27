«Спартак» поздравил детей из Центра имени Рогачева. Довбня и Дед Мороз подарили каждому ребенку индивидульный подарок

"В канун праздника Александр Довбня приехал к ребятам не с пустыми руками. Абсолютно каждого ждал уникальный подарок и сюрпризы от клуба. Ранее юные пациенты написали письма с желаниями, а Дед Мороз их исполнил. Всего удалось порадовать 50 детишек.
В акции приняли участие болельщики, руководство клуба, тренерский, административный и медицинский штабы, все игроки команды, а также благотворительный фонд Артема Реброва «Своими глазами», — говорится в сообщении клуба.
Фото: телеграм-канал «Я! Ты! Мы “Спартак-Москва”.