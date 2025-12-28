Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Левандовски о том, что «Барса» просила его не забивать, чтобы не платить бонус «Баварии»: «Тогда клуб считал каждый евро. Я был в курсе ситуации и задумывался, забивать или нет»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о ситуации, когда клуб просил его не забивать.

Напомним, в биографии футболиста, изданной Себастьяном Сташевским и опубликованной в Польше, говорилось, что каталонцы просили польского форварда не забивать в последних матчах сезона-2022/23, чтобы не выплачивать бонус «Баварии».

«Есть вещи, о которых я не хочу говорить. Я очень уважаю “Барселону” и людей, которые там работают. Я был в курсе ситуации в клубе. Было много других вопросов, которые необходимо было решить на благо клуба.

Короче говоря, это был бонус, и все знают, что в то время «Барселона» считала каждый евро, а в этом случае была немалая сумма. Для меня это ничего не меняло. У меня нет проблем с этим, но это засело у меня в голове, и я задумывался, забивать гол или нет", — сказал Левандовски в интервью Богдану Рымановскому.