«Спартак» наконец усилит проблемную позицию, «Реал» может потерять свою звезду. Трансферные слухи дня

«Мне кажется, совет директоров сейчас готов согласовать любого. Потому что, возвращаясь к истории с назначением тренера в “Динамо”, найти тренера не так просто. Они многих российских тренеров даже не рассматривают, некоторых вообще отметают моментально. И разумеется, две фамилии только фигурируют — Романов с той же самой компромиссной историей до конца сезона, либо Карседо как тренер, который добился довольно хорошего результата для “Пафоса”. Помимо того что стал чемпионом, он вывел команду в Лигу чемпионов, он четыре раунда прошел», — сказал Генич в эфире канала «Матч ТВ».