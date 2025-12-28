«Спартак» наконец усилит проблемную позицию, «Реал» может потерять свою звезду. Трансферные слухи дня

Что в России
В «Спартаке» — две опции на место главного тренера
Футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что «Спартак» в данный момент рассматривает только двух кандидатов на пост главного тренера: исполняющего обязанности Вадима Романова и возглавляющего кипрский «Пафос» Хуана Карседо.
Информация об интересе красно-белых к Карседо появилась на этой неделе. Испанский специалист уже работал в московском клубе в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери.
«Мне кажется, совет директоров сейчас готов согласовать любого. Потому что, возвращаясь к истории с назначением тренера в “Динамо”, найти тренера не так просто. Они многих российских тренеров даже не рассматривают, некоторых вообще отметают моментально. И разумеется, две фамилии только фигурируют — Романов с той же самой компромиссной историей до конца сезона, либо Карседо как тренер, который добился довольно хорошего результата для “Пафоса”. Помимо того что стал чемпионом, он вывел команду в Лигу чемпионов, он четыре раунда прошел», — сказал Генич в эфире канала «Матч ТВ».
«Балтика» рассталась с двумя футболистами
«Балтика» объявила об уходе венесуэльского защитника Диего Луны и афгано-российского полузащитника Амира Мохаммада.
Контракты с обоими футболистами расторгнуты по взаимному согласию.
Луна перешел в калининградский клуб из «Каракаса» в феврале 2024 года за 250 тысяч евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел в РПЛ всего 9 минут (без учета дополнительного времени) и принял участие в 4 матчах Кубка России. Мохаммад присоединился к «Балтике» летом прошлого года на правах свободного агента из «Химок». В этом сезоне на его счету 1 игра в Премьер-лиге и 5 встреч в Кубке России.
«Динамо» потеряет игрока стартового состава
Бразильский клуб «Ботафого» хочет купить футболиста московского «Динамо» Рубенса. Об этом сообщает Globo.
«Ситуация пока находится на очень ранней стадии, но игрок дал положительный сигнал и выразил заинтересованность в ознакомлении с условиями, предложенными клубом из Рио-де-Жанейро.
На данный момент переговоры ограничены футбольным отделом “Ботафого” и представителями Рубенса, без участия российского клуба.
После первоначального запроса к левому защитнику ожидается, что “Ботафого” продолжит обсуждение и поинтересуется требованиями московского “Динамо” к потенциальному трансферу», — пишет источник.
Рубенс перешел в «Динамо» из бразильского клуба «Атлетико Минейро» летом этого года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 8 млн евро. Рубенс известен как левый защитник, но может играть и на позиции опорного полузащитника. Сообщается, что интерес к нему также проявляли еще два бразильских клуба — «Крузейро» и «Коринтианс».
«Спартак» нашел левого защитника
«Спартак» заинтересован в приобретении левого защитника «Фламенго» Матиаса Виньи, сообщает RTI Esporte. Красно-белые уже вступили в переговоры с бразильским клубом и направили ему два предложения по трансферу 28-летнего игрока — сначала на 3 миллиона евро, а затем — на 4. Но оба были отклонены.
«Фламенго» хочет получить за футболиста 6 миллионов евро, из которых большую часть сразу, а оставшуюся — не позднее декабря 2026 года. Кроме того, рубронегрос настаивают на включении в сделку легко достижимых бонусов за результативность, а также на сохранении за клубом 20% прав на будущую перепродажу уругвайца. «Стервятники», владеющие 80% прав на Винью, также хотят уменьшить долю агентов игрока в сделке, что увеличит прибыль клуба.
В ближайшие выходные «Фламенго» ждет от «Спартака» новое предложение. При этом с самим игроком красно-белые уже почти согласовали все условия.
В 2025 году Винья провел за «Фламенго» провел 10 матчей и заработал 1 желтую карточку. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро. Это будет уже вторая попытка Матиаса закрепиться в Европе: в первый заход уругваец провел чуть меньше 100 матчей за «Рому», «Борнмут» и «Сассуоло».
Слева в защите у «Спартака» традиционно немало проблем: Самошников до сих пор не играет (футболисту, похоже, сильно мешают прежние травмы), а Олег Рябчук весьма ограничен в важных аспектах — в том числе в комбинационной игре. Возможно, Винья наконец укрепит проблемный фланг красно-белых.
Что в Европе и мире
«Фламенго» отказал «Марселю» продать Карраскаля за 20 млн евро
«Марсель» проявляет интерес к полузащитнику «Фламенго» Хорхе Карраскалю. Об этом пишет Globo.
По данным источника, бразильский клуб получил запрос от «Марселя», который предложил за 27-летнего футболиста 20 млн евро.
Однако «Фламенго» ответил отказом.
Карраскаль перешел летом во «Фламенго» из московского «Динамо» за 12 млн евро.
«Реал» может избавиться от нескольких игроков
Линия защиты «Реала» может существенно измениться перед стартом следующего сезона. Об этом сообщает The Athletic.
По данным источника, оставшиеся месяцы станут последними для Давида Алабы.
Также рассматривается уход Антонио Рюдигера и Даниэля Карвахаля. Решение о продлении их контрактов во многом будет зависеть от того, как они проявят себя в оставшейся части сезона.
Вдобавок сливочные намерены рассмотреть вариант ухода Ферлана Менди.
Еще один кандидат на уход — Родриго. В клубе планируют отдать его за хорошие деньги. Но возможное улучшение его формы может изменить планы.
«Манчестер Юнайтед» готов приобрести звезду «Реала» за 200 млн евро
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.
Как сообщает OK Diario, английский клуб готовит предложение мадридцам. По данным источника, «МЮ» готов заплатить за 22-летнего футболиста 200 млн евро. «Ман Юнайтед» планирует подписать звездного футболиста летом 2026 года.
Сам Беллингем, по информации источника, не спешит покидать «Королевский клуб».
Хавбек выступает за «Реал» с лета 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 млн евро.
Источник: президент «Реала» нацелен на возвращение Зидана и планирует уговорить его отказаться от сборной Франции
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вновь может возглавить «Королевский клуб».
Как сообщает RMadrid actu (183 тыс. подписчиков в X), президент сливочных Флорентино Перес нацелен на возвращение француза в 2026 году.
Он планирует уговорить Зидана отказаться от предконтрактного соглашения со сборной Франции.
Напомним, Зидан руководил «Реалом» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. В качестве тренера «Мадрида» он выиграл три Лиги чемпионов подряд (с 2015 по 2018 год). Также он дважды выигрывал Ла Лигу (2016/17, 2019/20).