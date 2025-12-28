Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.01
П2
9.50
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.04
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.41
П2
3.36
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.60
П2
2.13
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2

«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел

Чемпион UFC Ислам Махачев опубликовал в соцсетях видеозапись, как экс-хавбек сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста играет в падел.

Источник: Спортс"

«Э, я не успеваю», — крикнул Ислам, реагируя на темп игры.

Махачев также тегнул Хабиба с подписью «Хейтер “Барсы”. Нурмагомедов в конце сказал: “Хала Мадрид”.

Махачев — о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого — “покупайте, чтобы заработать в будущем”.

Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC на данный момент, Хабиб Нурмагомедов — лучший в истории.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше