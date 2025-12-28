Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.80
П2
9.75
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.04
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.42
П2
3.33
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2

Роналду забил 40 голов в 2025-м. Форвард «Аль-Насра» отреагировал: «40 голов в 40 лет ?‍??»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче лиги Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0).

Эти голы стали для него 39-м и 40-м в 2025 году во всех турнирах за клуб и сборную Португалии.

40-летний форвард отреагировал на это событие в инстаграме: «40 голов в 40 лет ?‍??».

Фото: инстаграм Криштиану Роналду.