Роналду забил 40 голов в 2025-м. Форвард «Аль-Насра» отреагировал: «40 голов в 40 лет ?‍??»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче лиги Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0).
Эти голы стали для него 39-м и 40-м в 2025 году во всех турнирах за клуб и сборную Португалии.
40-летний форвард отреагировал на это событие в инстаграме: «40 голов в 40 лет ???».
