Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.80
П2
9.75
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.04
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.42
П2
3.33
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2

Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград начнется в 18:00

Globe Soccer Awards пройдет сегодня в Дубае и начнется в 18:00 по московскому времени.

На победу в номинации «Лучший игрок года» претендуют Усман Дембеле, Витинья (оба — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»).

В номинации «Лучший тренер года» представлены Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»).

За звание «Лучший игрок на Ближнем Востоке» поборются Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

На награду лучшему молодому игроку года претендуют Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба — «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Номинанты на награду лучшему нападающему — Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»).

На приз лучшему полузащитнику года номинированы Джуд Беллингем («Реал»), Витинья, Жоау Невеш (оба — «ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»).

На звание лучшей мужской команды в 2025 году претендуют «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Ливерпуль», «ПСЖ».

