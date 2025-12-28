Ричмонд
«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил ситуацию с авторством гола в ворота сборной Германии.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

— Ты расстроился, что у тебя отобрали гол?

— Нет, я не расстроился.

— Почему не расстроился? Все же расстраиваются.

— Потому что на меня это никак не влияет, но я все равно считаю, что гол забил я. И то, что ФИФА признала — это их вопрос. Но я видел, что мяч пересек линию, а потом Керж дотронулся до мяча, — сказал Аршавин в беседе с комментатором Тимуром Журавелем.

Спор Кержакова и Дзюбы из-за рекорда — цирк.

