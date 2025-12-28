«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.
— Ты расстроился, что у тебя отобрали гол?
— Нет, я не расстроился.
— Почему не расстроился? Все же расстраиваются.
— Потому что на меня это никак не влияет, но я все равно считаю, что гол забил я. И то, что ФИФА признала — это их вопрос. Но я видел, что мяч пересек линию, а потом Керж дотронулся до мяча, — сказал Аршавин в беседе с комментатором Тимуром Журавелем.
Спор Кержакова и Дзюбы из-за рекорда — цирк.