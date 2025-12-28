Александр Прудников: «Овечкина — спортсмен года. Не может быть сомнений. Постоянно бьет рекорды»

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
«Спортсмен года — это, конечно, Саша Овечкин. В это не может быть никаких сомнений. Постоянно бьет рекорды, потрясающие достижения! Он один из самых известных и самых узнаваемых людей в стране. Это 100%», — сказал Прудников.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше