Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.35
П2
8.75
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.47
X
4.02
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.42
П2
3.30
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.61
П2
2.10

Александр Прудников: «Овечкина — спортсмен года. Не может быть сомнений. Постоянно бьет рекорды»

Экс-форвард футбольного «Спартака» Александр Прудников назвал хоккеиста «Вашингтон» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

«Спортсмен года — это, конечно, Саша Овечкин. В это не может быть никаких сомнений. Постоянно бьет рекорды, потрясающие достижения! Он один из самых известных и самых узнаваемых людей в стране. Это 100%», — сказал Прудников.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше