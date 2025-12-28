Вратарь Судана потерял сознание в игре с Экваториальной Гвинеей из-за падения уровеня сахара в крови. После помощи медиков Абузаид продолжил встречу, его сборная выиграла 1:0

Голкипер, представляющий «Аль-Меррейх», быстро пришел в сознание. На кадрах трансляции было видно, как медики проводят, предположительно, тест на уровень глюкозы в крови. По словам представителей медицинского штаба сборной Судана, причиной падения стало кратковременное снижение артериального давления или уровня сахара в крови, без признаков какого-либо серьезного скрытого заболевания.