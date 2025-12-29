Де ла Фуэнте о Хейсене: «Очень зрелый игрок для своего возраста и позиции. Дин не поддается давлению, на него можно положиться с уверенностью»

Он одаренный футболист, способный адаптироваться в условиях постоянного стресса и максимальных требований в каждом матче. Он не поддается давлению, и это хорошо. У него исключительные физические и игровые качества, которые нужно совершенствовать. Ему нужно время и терпение, чтобы продолжать расти, но это защитник, на которого можно положиться с полной уверенностью", — сказал де ла Фуэнте.