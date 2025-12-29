Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
57.00
X
6.91
П2
1.15
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

Де ла Фуэнте о Хейсене: «Очень зрелый игрок для своего возраста и позиции. Дин не поддается давлению, на него можно положиться с уверенностью»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил сильные стороны защитника «Реала» Дина Хейсена.

"Если бы мне нужно было выделить одно из его качеств, я бы, наверное, назвал зрелость. Он очень зрелый игрок для своего возраста и позиции, на которой играет.

Он одаренный футболист, способный адаптироваться в условиях постоянного стресса и максимальных требований в каждом матче. Он не поддается давлению, и это хорошо. У него исключительные физические и игровые качества, которые нужно совершенствовать. Ему нужно время и терпение, чтобы продолжать расти, но это защитник, на которого можно положиться с полной уверенностью", — сказал де ла Фуэнте.