«Вест Хэм» может уволить Нуну спустя три месяца после назначения. Команда выиграла лишь 2 из 13 матчей при португальце

В субботу «молотобойцы» уступили «Фулхэму» (0:1) в 18-м туре АПЛ. Команда не побеждает 7 матчей подряд (3 ничьи и 4 поражения) и находится на 18-м месте в турнирной таблице, набрав лишь 13 очков в 18 матчах.
По информации talkSPORT, «Вест Хэм» рассмтривает возможность смены главного тренера, если ситуация не улучшится в ближайшее время.
Нуну Эшпириту Санту возглавил «Вест Хэм» в сентябре, сменив на посту Грэма Поттера. Под руководством португальского специалиста команда одержала лишь 2 победы в 13 матчах.