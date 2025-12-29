«Вест Хэм» может уволить Нуну спустя три месяца после назначения. Команда выиграла лишь 2 из 13 матчей при португальце

В субботу «молотобойцы» уступили «Фулхэму» (0:1) в 18-м туре АПЛ. Команда не побеждает 7 матчей подряд (3 ничьи и 4 поражения) и находится на 18-м месте в турнирной таблице, набрав лишь 13 очков в 18 матчах.