Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

«Вест Хэм» может уволить Нуну спустя три месяца после назначения. Команда выиграла лишь 2 из 13 матчей при португальце

«Вест Хэм» может уволить Нуну Эшпириту Санту спустя три месяца после назначения.

В субботу «молотобойцы» уступили «Фулхэму» (0:1) в 18-м туре АПЛ. Команда не побеждает 7 матчей подряд (3 ничьи и 4 поражения) и находится на 18-м месте в турнирной таблице, набрав лишь 13 очков в 18 матчах.

По информации talkSPORT, «Вест Хэм» рассмтривает возможность смены главного тренера, если ситуация не улучшится в ближайшее время.

Нуну Эшпириту Санту возглавил «Вест Хэм» в сентябре, сменив на посту Грэма Поттера. Под руководством португальского специалиста команда одержала лишь 2 победы в 13 матчах.