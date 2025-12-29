Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

Киву про 1:0 с «Аталантой»: «Доволен всем, что сегодня показал “Интер”. В футболе ничего не гарантировано, именно на поле видна истинная ценность команды»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался после победы над «Аталантой» в 17-м туре Серии А (1:0).

— Я доволен игрой Маркуса [Тюрама], но когда он устал, мы решили выпустить Пио [Франческо Эспозито], который сыграл не хуже. Он отыграл мяч и вывел на ударную позицию Лаутаро. Я доволен отношением, всем, что показала команда сегодня вечером. Мы довольны результатом, потому что он имеет большое значение.

— Может ли «Интер» стать чемпионом в этом сезоне?

— В футболе ничего не гарантировано. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно проявлять смелость и доказывать свой уровень на поле. На дворе декабрь, но еще не прошло даже половины сезона. Мы знаем, что нам еще предстоит пройти долгий путь; мы хотим усердно работать и быть конкурентоспособными.

Мы знаем, что порой нам приходится бороться с несправедливостью, с теми, кто считает, что все дается просто так. Мы знаем, что команда демонстрирует свою истинную ценность именно на поле. Мы всегда держим голову высоко поднятой и реагируем на трудности. Мы готовы бороться и работать еще усерднее, — сказал Киву.