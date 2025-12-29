Киву про 1:0 с «Аталантой»: «Доволен всем, что сегодня показал “Интер”. В футболе ничего не гарантировано, именно на поле видна истинная ценность команды»

— Я доволен игрой Маркуса [Тюрама], но когда он устал, мы решили выпустить Пио [Франческо Эспозито], который сыграл не хуже. Он отыграл мяч и вывел на ударную позицию Лаутаро. Я доволен отношением, всем, что показала команда сегодня вечером. Мы довольны результатом, потому что он имеет большое значение.
— Может ли «Интер» стать чемпионом в этом сезоне?
— В футболе ничего не гарантировано. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно проявлять смелость и доказывать свой уровень на поле. На дворе декабрь, но еще не прошло даже половины сезона. Мы знаем, что нам еще предстоит пройти долгий путь; мы хотим усердно работать и быть конкурентоспособными.
Мы знаем, что порой нам приходится бороться с несправедливостью, с теми, кто считает, что все дается просто так. Мы знаем, что команда демонстрирует свою истинную ценность именно на поле. Мы всегда держим голову высоко поднятой и реагируем на трудности. Мы готовы бороться и работать еще усерднее, — сказал Киву.