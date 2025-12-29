Врач Родионов переходит в «Локо» после 9 лет работы в «Динамо» («Мутко против»)

По данным телеграм-канала «Мутко против», он продолжит карьеру в «Локомотиве».
По информации «Спорт-Экспресса», причина ухода — полномочия Родионова в «Динамо» были урезаны после того, как на медицинский штаб возложили вину в ситуациях с травмами.
Врач «Динамо» Александр Родионов покидает бело-голубых после 9 лет работы в клубе.
По данным телеграм-канала «Мутко против», он продолжит карьеру в «Локомотиве».
По информации «Спорт-Экспресса», причина ухода — полномочия Родионова в «Динамо» были урезаны после того, как на медицинский штаб возложили вину в ситуациях с травмами.