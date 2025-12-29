Селюк об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» теряет деньги, но плюс в том, что берет россиянина"

Что касается Лусиано, ему не смогли найти применение. А ведь его купили за какие-то деньги плюс платили зарплату, и получается слишком высокая цена за Дивеева с точки зрения экономики. Мягко говоря, «Зенит» теряет деньги, но плюс в том, что клуб берет россиянина. Эта сделка устроит и ЦСКА, и «Зенит». Каждый добьется своего", — сказал Селюк.