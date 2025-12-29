Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.69
П2
6.30
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Селюк об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» теряет деньги, но плюс в том, что берет россиянина"

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил вероятный обмен нападающего «Зенита» Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Источник: Спортс"

«Дивеев — хороший центральный защитник, который нужен “Зениту”. Он внесет в игру любого клуба большие изменения. Но настораживают его частые травмы в последнее время. Но ЦСКА нужен нападающий, а то там непонятно кто.

Что касается Лусиано, ему не смогли найти применение. А ведь его купили за какие-то деньги плюс платили зарплату, и получается слишком высокая цена за Дивеева с точки зрения экономики. Мягко говоря, «Зенит» теряет деньги, но плюс в том, что клуб берет россиянина. Эта сделка устроит и ЦСКА, и «Зенит». Каждый добьется своего", — сказал Селюк.