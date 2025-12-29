«Зенит» не отпускает Жерсона, «Спартак» теряет легионера. Трансферные слухи дня

Петербуржцы не намерены отпускать бразильца в «Крузейро» менее, чем за 40 миллионов евро — об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, «Зенит» не заинтересован в обмене Жерсона на защитника Жонатана Жезуса и оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.