«Зенит» не отпускает Жерсона, «Спартак» теряет легионера. Трансферные слухи дня

Что в России
«Зенит» установил цену за Жерсона
Петербуржцы не намерены отпускать бразильца в «Крузейро» менее, чем за 40 миллионов евро — об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, «Зенит» не заинтересован в обмене Жерсона на защитника Жонатана Жезуса и оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.
Ранее бразильское медиа Globo заявило, что «Крузейро» считает нереалистичной сумму в 40 миллионов и готов заплатить в районе 20 млн. Летом «Зенит» приобрел Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро. За первую половину сезона-25/26 он провел 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.
«Ахмат» хочет нападающего сборной Казахстана
По информации «Чемпионата», грозненский клуб близок к подписанию 22-летнего форварда Галымжана Кенжебека. Как сообщает источник, «Ахмат» может подписать Кенжебека в качестве свободного агента — его контракт с «Елимаем» истекает 31 декабря 2025 года.
В текущем сезоне чемпионата Казахстана нападающий оформил 6+4. В ноябре 2024-го он дебютировал за сборную Казахстана: за 10 матчей настрелял 3+1. Ранее Галымжан выступал за словацкий «Кошице», кипрский «Акритас Хлоракас» и ряд казахстанских команд.
«Спартак» бесплатно отпускает легионера
Как сообщает журналист Саша Тавольери, москвичи дали разрешение Тео Бонгонда на свободный уход во время зимнего трансферного окна. По данным источника, несколько иностранных клубов проявляют интерес к нападающему сборной Демократической республики Конго. Нынешний контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.
В декабре 2023-го москвичи заплатили за Бонгонда 7,5 миллионов евро (с бонусами — до 10 млн). За это время он провел за клуб 74 матча во всех турнирах и оформил 16+6.
Европейские клубы интересуются защитником «Зенита»
Журналист Пабло Оливейра сообщил, что «Галатасарай» и «Олимпиакос» следят за бразильским защитником «Зенита» Нино. Ранее различные источники утверждали, что сам 28-летний футболист хочет вернуться в Бразилию, а им интересуются «Крузейро», «Флуминенсе» и «Палмейрас».
В текущем сезоне Нино — основной защитник «Зенита»: провел 17 матчей во всех турнирах и оформил 1+1. В январе 2024-го петербуржцы заплатили за него «Флуминенсе» пять миллионов евро.
Что в Европе и мире
«Бавария» готова отпустить Горецку
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Бавария» предложила нескольким клубам 30-летнего полузащитника Леона Горецку. При этом, клуб вряд ли отпустит футболиста в январе и рассматривает его уход только во время летнего трансферного окна.
Ранее испанское медиа As завиляло об интересе к Горецке со стороны «Атлетико», «Ювентуса» и «Наполи». Контракт полузащитника с «Баварией» истекает предстоящим летом, в этом сезоне он появился в 23 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Воспитанник «Ман Сити» в центре внимания английских клубов
По данным Daily Mail, атакующий полузащитник Джеймс Макэйти, выступающий за «Ноттингем Форест», привлек внимание нескольких английских клубов: среди них «Челси», «Лидс», «Борнмут», «Сандерленд» и «Фулхэм». Часть команд рассматривает аренду воспитанника «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Джеймс не проходит в основной состав «Ноттингема» — появился лишь в 10 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Прошедшим летом «Форест» купил его за 25,5 миллионов евро.