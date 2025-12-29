Ричмонд
Писарев о сборной: «Уже почти четыре года отстранены, но в рейтинге только прибавили. 21 матч не проигрывали»

Ассистент тренера сборной России Николай Писарев высказался об уровне национальной команды.

Источник: Спортс"

— Как вообще сейчас можно оценить уровень сборной России?

— Рейтингом ФИФА. Давайте не забывать, для чего нужна сборная. Она приносит людям праздник, положительные эмоции. Мы уже почти четыре года отстранены, но в рейтинге, по-моему, только прибавили.

— Да, были 36-е, а стали 33-е. Вы действительно считаете, что сборная стала сильнее, учитывая еще отказ от футболистов, которым за 30 лет?

— Не стала.

— Вы же сказали, что рейтинг отражает.

— А таблица чемпионата России для вас отражает силу?

— Да.

— А рейтинг ФИФА?

— Нет. Вряд ли мы стали сильнее после отстранения, а в рейтинге поднялись.

— Мы 21 матч не проигрывали, установили рекорд. Можно говорить, что в соперниках были не самые сильные соперники. У вас ведь как: если забил 10 мячей, значит, соперник несерьезный. А в других случаях спрашивают, почему не забили много. Всегда есть недовольные.

Рейтинг ФИФА не отражает силу команд? Хорошо. Можно позвонить Инфантино и спросить: «Что за бред вы придумали? На основании такого жеребьевку проводите?».

— Вероятно, рейтинг ФИФА именно в наших уникальных обстоятельствах не отражает силу команды.

— Как ее измерить без официальных игр? В товарищеском матче тяжело оценить степень ответственности. Бывает, на тренировках исполняют чудеса, а потом теряются, когда выходят в официальной встрече, видят 50 тысяч зрителей — вся страна смотрит, не дай бог ошибешься!

Вот как решающий матч с Хорватией. Мы договаривались об одном, но ответственность заставляет тебя упростить игру. Только это показатель. В товарищеском матче сделаешь ошибку — все поправимо, — сказал Писарев.