«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах

«Нужно рассуждать так: чем полезен спортсмен в масштабе страны? Сафонова можно сравнить по результатам с Овечкиным. Сейчас дети еще больше пойдут в спорт», — сказала Степанова.
Сафонов ранее сделал 4 сэйва в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). На его счету 6 трофеев в клубе из Франции.
Овечкин в 2025 году побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе«», Махачев — шестой.
