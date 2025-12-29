Ричмонд
Писарев о том, что Карпина «прогнули ради рекорда Дзюбы»: «Просто бред, даже не хочется говорить об этом. Нет такого, что категорически нельзя вызывать игроков старше 30 лет»

Тренер сборной России Николай Писарев объяснил, почему Артема Дзюбу вызвали в сборную России в 2025 году.

Источник: Спортс"

В марте Дзюба забил 31-й гол за национальную команду — в матче против Гренады (5:0) — и побил рекорд Александра Кержакова.

— История с возвращением Дзюбы. Как вы это видели?

— Валерий Георгиевич [Карпин] говорит: «Слетай на матч “Акрона”, посмотри». Я съездил. Дзюба забил и отдал. До этого еще пять-шесть забил. Разве не заслуживает вызова в сборную?

— После этого сразу пошли конспирологические теории, что Карпина прогнули ради рекорда Дзюбы.

— Ну это просто бред. Даже не хочется говорить об этом.

— Тут основной вопрос в том, что изменилось. Дзюба остался прежним, но поменялся принцип не звать игроков старше 30 лет. Почему?

— Чем плохо, когда ты играешь с Кубой, а в Волгограде собираются 40 тысяч зрителей?

— Мы не говорим, что это плохо. Вопрос в том, почему резко изменился критерий.

— Мы и Дугласа хотели видеть, пока он мог играть за сборную России. Вот у вингеров конкуренция выше. Опорников тоже больше, чем крайних защитников.

— Тогда не нужно было изначально обобщать, что полевые игроки старше 30 лет не вызываются?

— Нет такого, что категорически нельзя вызывать. Ну да, нежелательно, потому что мы думаем о возвращении в международные турниры в будущем. Когда мы вызывали Дзюбу, на этой позиции не было перебора. Было общее понимание, что в целом лучше не вызывать игроков старше 30 лет, но не так, чтобы жестко никогда и никого, — сказал Писарев.