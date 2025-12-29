Ричмонд
Мостовой о тренере для «Спартака»: «Шалимова давайте. Или Мостового с Шалимовым. А что такого?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прояснил свою позицию по вопросу поиска нового главного тренера «Спартаком».

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что главным претендентом на этот пост является Хуан Карлос Карседо, возглавляющий «Пафос».

— Я не поддержал [назначение Карседо], а сказал, что вроде бы неплохой вариант. А там посмотрим.

Знаешь, почему еще — если Мостового не предлагают, что остается делать? Я что, должен кого-то взять и сказать — берите этого в «Спартак»? Все равно не послушают. Шалимова давайте в «Спартак». Или Мостового с Шалимовым. По-моему, Бубнов Саша сказал. А что такого?

— То есть готовым с Игорем Михайловичем — он главный, вы помощник.

— Да. Или наоборот — я главный, он помощник, — сказал Мостовой.