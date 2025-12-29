Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Рома
3
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
30.12
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.29
П2
1.64
Футбол. Англия
30.12
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Англия
30.12
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.35
П2
3.67
Футбол. Англия
30.12
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Англия
30.12
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.77
П2
7.50

Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»

Бывший защитник ЦСКА и президент «Союза» Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможных трансферах армейцев.

Источник: Спортс"

"ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Порой он не очень качественно играл, но после этого трансфера в команду надо приобрести как минимум одного защитника. И его еще надо будет обучать и давать возможность расти.

ЦСКА надо усилить нападение. Даку очень подошел бы ЦСКА, клубу надо приобрести его. Он уже зарекомендовал себя в РПЛ. У него точно не возникнет проблем с адаптацией", — сказал Кузнецов.

Ранее появилась информация, что ЦСКА и «Зенит» договорились об обмене Дивеева на Лусиано Гонду, документы будут оформлены в ближайшие дни.